Hanoï (VNA) - Le secrétaire du Comité central du Parti et président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Do Van Chien, a adressé le 7 mai une lettre de félicitations aux dignitaires, bonzes, bonzesses et fidèles bouddhiques dans comme hors du pays à l'occasion du 2566e anniversaire de la naissance de Bouddha.

Le secrétaire du Comité central du Parti et président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Do Van Chie. Photo : VNA

Ces derniers temps, les organisations bouddhistes, de concert avec la population dans l'ensemble du pays ont mené de nombreuses activités pratiques et ont participé efficacement à la lutte contre le COVID-19, aux programmes concernant le bien-être sociale, la protection de l’environnement et aux mouvements d'émulation patriotique.

Au nom du Comité central du FPV, Do Van Chien a salué les grandes contributions de l'Église bouddhique du Vietnam (EBV) dans l'édification du bloc de grande union nationale et de la défense de la Patrie lors de ces derniers temps.

Il s'est déclaré convaincu que l'EBV continuerait de valoriser la bonne tradition, les valeurs culturelles et éthiques du bouddhisme pour accompagner la population du pays dans la lutte contre la pandémie du COVID-19.

Le président du FPV a également encouragé les dignitaires, bonzes, bonzesses et fidèles bouddhiques à suivre la devise "Dharma-Nation-Socialisme", et à contribuer davantage aux succès des Congrès bouddhiques de tous les niveaux ainsi que dans l’œuvre de construction et de développement national. -VNA