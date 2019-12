Nguyen Thien Nhan, secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville et le gouverneur général de l’Australien, David Hurley. Photo: VNA



Sydney (VNA) - Nguyen Thien Nhan, secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, effectue une visite de travail en Australie du 1er au 5 décembre, à l'invitation du gouvernement australien.

M. Nhan a rendu le 3 décembre une visite de courtoisie au gouverneur général de l’Australien, David Hurley. Il a estimé le soutien de l’Australie au Vietnam en ce qui concerne les activités de maintien de la paix de l’ONU. L’Australie a envoyé un avion pour transporter le personnel et les matériels vietnamiens à la mission de maintien de la paix de l’ONU au Soudan du Sud en octobre 2018, ainsi que l’hôpital de campagne de niveau 2 No2 du Vietnam, le 26 novembre de cette année.

Le dirigeant de la mégapole du Sud a demandé au gouverneur général de l’Australie de promouvoir les liens entre Ho Chi Minh-Ville et les États australiens. La ville souhaite élargir sa coopération avec l’Australie dans les infrastructures, la santé, la finance, la start-up et l’intelligence artificielle. Selon M. Nhan, l'Australie peut également envisager une coopération avec le delta du Mékong du Vietnam.

David Hurley a affirmé que l'Australie souhaitait élargir sa coopération et se félicitait des suggestions formulées par le dirigeant de la ville vietnamienne.

Le 2 décembre, M. Nhan a rencontré la gouverneure Margaret Beazley et la Première ministre, Gladys Berejiklian, de la Nouvelle-Galles du Sud. Il a exprimé sa joie devant le développement avantageux des relations Vietnam-Australie dans divers domaines, en particulier après que les deux pays ont établi un partenariat stratégique en 2018.

Il a affirmé que Ho Chi Minh-Ville considérait la Nouvelle-Galles du Sud comme un partenaire important, ajoutant que la signature d'un protocole d'accord sur l'établissement des relations d’amitié et de coopération entre les deux parties en avril dernier constituait une première étape importante pour la mise en œuvre de programmes conjoints pragmatiques.



M. Nhan a suggéré la coopération bilatérale dans les domaines de la formation professionnelle, du tourisme et de la transformation des aliments, qui sont les points forts de la Nouvelle-Galles du Sud. Il a également proposé d'organiser ensemble des foires de startups innovantes et a attendu l’assistance australienne à la gestion urbaine.

Gladys Berejiklian a souhaité que les deux parties promeuvent leur coopération dans le domaine de l'agriculture high-tech. La Nouvelle-Galles du Sud est prête à acheter des produits agricoles vietnamiens, notamment des fruits, a-t-elle déclaré.

Margaret Beazley, pour sa part, a également salué l’approfondissement de la coopération entre la Nouvelle-Galles du Sud et Ho Chi Minh-Ville. -VNA