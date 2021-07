Le président Nguyen Xuan Phuc (debout) lors de la séance de travail. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 1er juillet, le président Nguyen Xuan Phuc a présidé à Hanoï une séance de travail avec des experts et chercheurs en droit pour entendre leurs suggestions sur l’élaboration du projet « Stratégie d’édification et de perfectionnement de l'État de droit socialiste du Vietnam pour 2030, orientations pour 2045".



Le président Nguyen Xuan Phuc, également président du Comité de pilotage de l’élaboration du projet, a déclaré qu’au bout de 35 ans de Renouveau, le processus de construction d'un État de droit au Vietnam avait connu de nouveaux développements, rendant le pays plus stable, améliorant les conditions de vie de la population et consolidant sa confiance envers le régime. Cependant, il reste des limites, a-t-il indiqué.



Les chercheurs ont suggéré que le projet devrait viser à promouvoir le progrès social et, surtout, être axé sur le peuple. Il est également nécessaire de résoudre les limites des lois actuelles, de tenir compte de l'harmonie entre le droit vietnamien et le droit international.



Les spécialistes ont en outre souligné que le projet devrait adhérer au point de vue sur la primauté de la Constitution et du droit pour toutes les organisations socio-politiques au Vietnam.



Le président Nguyen Xuan Phuc a affirmé que les avis, idées et suggestions présentés lors de cette séance de travail seraient étudiés profondément dans le processus de finalisation du plan d’élaboration du projet. -VNA