Hanoi (VNA) - Le président de la République Nguyên Xuân Phuc a envoyé samedi 25 décembre une lettre au secteur de la population pour commémorer son 60e anniversaire (26 décembre).

Le président de la République Nguyên Xuân Phuc. Photo : VNA

Dans sa lettre, il a souligné la déclaration de feu le président Hô Chi Minh sur le développement humain qui montre une vision et des idées sur la stratégie de développement des ressources humaines et le travail sur la population.

Dans les temps à venir, le secteur doit orienter sa stratégie de planification familiale vers la population et le développement, en accordant une attention particulière à la taille, à la qualité et à la structure de la population, a indiqué le chef de l’Etat.

Le travail sur la population doit améliorer les communications, traiter les problèmes d’échelle, de structure, de répartition et de qualité de la population de manière globale en association avec le développement socio-économique à moyen et long terme.

L’élaboration d’une politique de population doit prendre en compte les défis posés par la mondialisation, les migrations, l’urbanisation et le vieillissement de la population, qui ont des impacts sur l’avenir et le destin du pays, a-t-il affirmé.

Le président Nguyên Xuân Phuc a chargé l’Assemblée nationale, le gouvernement, le ministère de la Santé ainsi que d’autres ministères, secteurs, localités et agences d’étudier et de proposer une stratégie de population appropriée pour la nouvelle période de développement.

Il leur ademandé de privilégier et de concevoir des politiques incitatives pour rendre le travail sur la population effice sur le long terme, et d’anticiper les défis pour répondre aux exigences et aux objectifs stratégiques pour le développement socio-économique du pays. - VNA