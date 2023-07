Vienne (VNA) – Le président vietnamien, Vo Van Thuong, en visite officielle en Autriche , a rencontré le 24 juillet la directrice générale par intérim de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Najat Mokhtar.Les deux parties ont convenu d'évaluer que la coopération entre l'AIEA et le Vietnam se développait bien.Le président Vo Van Thuong a affirmé que le Vietnam participerait activement aux projets de coopération technique initiés par l’ AIEA et les mettrait en œuvre ans le contexte où les deux parties avaient signé un cadre de programme national de coopération technique dans le développement des applications de l'énergie atomique pour la période 2022-2027.Le chef de l’Etat a suggéré que l'AIEA continue d'augmenter les projets de coopération technique pour la région Asie-Pacifique afin que le Vietnam puisse y participer et qu’elle ait des projets spécifiques pour le Vietnam afin d'améliorer la formation des ressources humaines et le transfert de technologies.Vo Van Thuong a en outre proposé que l'AIEA continue de coopérer avec le Vietnam dans les programmes de coopération internationale, partage ses expériences et fournisse des assistances techniques pour renforcer la capacité nationale du Vietnam.