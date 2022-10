Le président Nguyen Xuan Phuc (droite) et l’ambassadeur sud-coréen Park Noh Wan. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le président Nguyen Xuan Phuc a reçu le 3 octobre à Hanoï l’ambassadeur sud-coréen Park Noh Wan, venu prendre congé au terme de son mandat au Vietnam.



Le chef de l’Etat a déclaré apprécier les contributions du diplomate sud-coréen à la promotion de la coopération entre le Vietnam et la République de Corée dans divers domaines. La République de Corée est un grand investisseur au Vietnam avec près de 80 milliards de dollars. Les échanges commerciaux bilatéraux en 2021 ont atteint 78 milliards de dollars.



Nguyen Xuan Phuc a également remercié le gouvernement et le peuple sud-coréens pour leur soutien en matériel médical et en vaccins contre le COVID-19 au Vietnam. Il a ensuite émis le souhait que les deux pays promeuvent les visites de haut niveau, leur coopération en matière de commerce et d’investissement, ainsi que les échanges entre les deux peuples.



De son côté, l’ambassadeur Park Noh Wan a affirmé que de nombreux investisseurs sud-coréens recherchaient des opportunités au Vietnam. Il a promis de continuer à oeuvrer pour développer les relations entre les deux pays. -VNA