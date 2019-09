Hanoi (VNA) – Le président de la République Nguyên Phu Trong a nommé six ambassadeurs en Chine, aux Nations unies, en Norvège, au Bangladesh, en Algérie pour le mandat 2019-2022.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangère Pham Binh Minh (au centre) pose avec les six nouveaux ambassadeurs, le 20 septembre à Hanoi. Photo: baoquocte.vn



Les décisions de nomination ont été remis vendredi 20 septembre à Hanoi aux diplomates par le membre du Bureau politique, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangère Pham Binh Minh.



Selon les décisions, Pham Sao Mai a été nommé ambassadeur du Vietnam en Chine et en Micronésie. Lê Thi Tuyêt Mai a été nommée ambassadrice du Vietnam auprès des Nations unies, de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et des autres organisations internationales à Genève, en Suisse.



Lê Hông Lam a été nommé ambassadeur du Vietnam en Norvège. Pham Viêt Chiên a été nommé ambassadeur du Vietnam au Bangladesh.



Nguyên Thành Vinh a été nommé ambassadeur du Vietnam en Algérie, au Mali, au Sénégal, en République arabe sahraouie démocratique, au Niger et en Gambie. Luong Quôc Thinh a été nommé ambassadeur du Vietnam au Nigeria, en Sierra Leone, au Ghana, ao Togo, au Cameroun, au Tchad et au Liberia.

Le vice-Premier ministre et et ministre des Affaires étrangère Pham Binh Minh leur a adressé ses félicitations et ses voeux de plein succès dans l’exercice de leurs nouvelles responsabilités afin de développer chaque jour davantage les relations entre le Vietnam et les pays où ils sont ambassadeurs. – VNA