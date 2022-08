Photo: VNA

Hanoï (VNA) - A l’occasion du 77e anniversaire de la Journée traditionnelle de la force de sécurité publique du Vietnam, le président Nguyen Xuan Phuc, également président du Conseil de la Défense et de la Sécurité du Vietnam, a visité et travaillé le 18 août avec le Département de la Sécurité économique relevant du ministère de la Sécurité publique.

Au nom des dirigeants du Parti et de l'Etat, le président a adressé les meilleurs vœux à la force de la sécurité publique à l'occasion de leur journée traditionnelle.

Il a hautement apprécié la détection opportune et le règlement efficace par la force de sécurité économique des problèmes complexes qui se posent au cours du processus d'intégration économique internationale et de défense de l'indépendance et de l'autonomie du pays pendant le développement économique, contribuant ainsi à éradiquer les menaces à la sécurité nationale et à protéger les politiques de développement économique dans de nombreux domaines importants.

Ces contributions montrent que la défense de la sécurité économique contribue grandement à la stabilité macro-économique, politique et sociale, et a créé un environnement favorable et sûr pour le développement socio-économique et l'intégration économique internationale du pays, a affirmé le chef de l'Etat.

Au milieu des impacts négatifs de la pandémie de COVID-19, de la récession économique mondiale, des conflits politiques et des guerres commerciales entre les puissances, les complots des forces hostiles et réactionnaires, le président a demandé à la force de sécurité publique de continuer à se placer sous la direction absolue et intégrale du Parti pour assumer sa tâche de défendre la sécurité nationale et la sécurité économique, a-t-il noté.

La force de sécurité publique doit continuer de donner les conseils au Parti et à l'État sur la défense de la sécurité économique ; perfectionner les politiques et les lois pertinents ; détecter, prévenir et traiter de manière proactive les lacunes dans la mise en œuvre des politiques de développement économique ; et proposer des solutions opportunes aux menaces à la sécurité économique.

Le président a également demandé à la force de sécurité publique d'être toujours prête à répondre à toutes les circonstances, de maintenir l'échange d'informations avec des pays pour régler efficacement les menaces externes et internes à la sécurité économique, et de mobiliser la force de toutes les couches sociales et des entreprises dans la défense de la sécurité économique et de la sécurité nationale. -VNA