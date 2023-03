Binh Thuân (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a rendu visite dimanche 25 mars à la brigade 681 de la région navale 2 basée dans la province de Binh Thuân (Centre).

Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê avec des officiers et soldats de la brigade 681 de la région navale 2. Photo: VNA

Le plus haut législateur a salué les réalisations obtenues jusqu’à présent par cette unité et a recommandé à ses officiers et soldats de continuer à étudier et à suivre les directives et les politiques du Parti et de l’État en matière de défense et de sécurité nationales.L’Assemblée nationale continue de perfectionner les lois dans le domaine de la défense et de la sécurité, a-t-il indiqué.Il a demandé à la brigade de se concentrer sur l’amélioration de son personnel et de ses appareils, et de collaborer avec d’autres forces de police et de défense à Binh Thuân pour assurer la sécurité et les ordres sociaux locaux, en particulier en ce qui concerne la prévention des émeutes, la prévention des incendies et des explosions et les efforts de recherche et de sauvetage.Pendant sa tournée dans la province, le président de l’Assemblée nationale a également rencontré des responsables et des soldats, qui travaillent sur un projet de construction d’un aéroport militaire dans la ville de Phan Thiêt. Il a également rendu visite et offert un cadeau à la mère héroïne Nghiêm Thi Than, âgée de 91 ans. – VNA