Jakarta (VNA) – Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son a rencontré vendredi 14 juillet ses homologues étrangers en marge de la 56e réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMM-56) et des réunions connexes à Jakarta, en Indonésie.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son (droite) et le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Papouasie-Nouvelle-Guinée, James Marape. Photo: VNA

Lors d’une réunion avec le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Papouasie-Nouvelle-Guinée, James Marape, Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam souhaitait renforcer ses relations avec les pays insulaires du Pacifique Sud, y compris la Papouasie-Nouvelle-Guinée, affirmant qu’il restait amplement de place pour la coopération bilatérale, en particulier dans les domaines de l’économie, du commerce, l’agriculture et la pêche.

Pour sa part, James Marape a déclaré que la Papouasie-Nouvelle-Guinée invite les entreprises vietnamiennes à investir dans la pêche, l’agriculture, le pétrole et le gaz, et que le pays enverra des délégations de fonctionnaires et d’entreprises dans la nation d’Asie du Sud-Est pour explorer les opportunités de coopération.

Le chef de la diplomatie vietnamienne a proposé que les deux parties étudient la mise en place de mécanismes de coopération appropriés et mettent en œuvre le protocole d’accord déjà signé sur la coopération en matière de pêche, y compris la formation d’un comité technique conjoint. Il a également suggéré de promouvoir les négociations et de signer les documents pertinents dans d’autres domaines clés, qui serviront de base à une collaboration ultérieure.



Saluant les contributions de la Papouasie-Nouvelle-Guinée en tant qu’observateur spécial de l’ASEAN, Bui Thanh Son a souligné que les deux parties devraient poursuivre leur étroite coordination et leur soutien mutuel dans les forums régionaux et internationaux, en particulier au sein des mécanismes dirigés par l’ASEAN, les Nations Unies et la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC).

En rencontrant la ministre canadienne Mélanie Joly, les deux ministres ont hautement apprécié l’évolution positive du partenariat intégral Vietnam-Canada au cours des dernières années, convenu de la nécessité de mettre de l’avant de nouvelles orientations qui correspondent à la situation régionale et internationale ainsi qu’au niveau de leur rapports.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son (droite) et la ministre canadienne des Affaires étrangères Mélanie Joly. Photo: VNA

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères a salué la stratégie Indo-Pacifique du gouvernement canadien qui met en évidence la centralité de l’ASEAN, et a convenu que la mise en œuvre de la stratégie ouvrira de nouvelles opportunités de coopération entre le Canada et l’ASEAN en général, et le Vietnam en particulier.

Pour sa part, Mélanie Joly a affirmé que le Vietnam est l’un des trois principaux partenaires prioritaires du Canada dans la région, affirmant que les deux parties favoriseront les échanges de délégations à tous les niveaux, exploiteront davantage leur potentiel économique et commercial grâce à la matérialisation de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), et envisager d’élargir la coopération dans des domaines tels que l’énergie verte et l’énergie propre, et la collaboration maritime.

Bui Thanh Son a proposé que le Canada crée des conditions plus favorables et offre plus de bourses aux étudiants vietnamiens, tout en aidant les citoyens vietnamiens à vivre, à étudier et à travailler dans le pays, contribuant ainsi au développement du Canada ainsi qu’à l’amitié bilatérale.

A cette occasion, il a également eu une réunion avec le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan, au cours de laquelle les deux ministres ont convenu d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération bilatérale, d’optimiser le potentiel de coopération et de renforcer les échanges culturels et populaires.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son (droite) et ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan. Photo: VNA

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères a appelé les entreprises turques à accroître leurs investissements au Vietnam.

Hakan Fidan a déclaré que l’envoi de forces par le Vietnam pour aider la Turquie à la suite du tremblement de terre dévastateur en février dernier a clairement démontré leur amitié, notant que les deux parties considèrent cela comme une prémisse importante pour renforcer leurs relations dans les temps à venir.

Les deux ministres ont également échangé leurs vues sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Le 13 juillet, Bui Thanh Son a eu une brève réunion avec la ministre norvégienne des Affaires étrangères Anniken Huitfeldt, au cours de laquelle ils ont convenu d’augmenter les échanges de délégations à tous les niveaux et de travailler en étroite collaboration pour promouvoir les relations bilatérales en matière de commerce et d’investissement.

La cheffe de la dipolomatie norvégienne a déclaré que la Norvège était prête à aider le Vietnam dans la transition énergétique et la réponse au changement climatique.

Ils ont également convenu de renforcer la coordination bilatérale au sein des mécanismes et forums régionaux et internationaux. – VNA