Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son (droite), et le vice-ministre italien des Affaires étrangères, Manlio Di Stefano. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a reçu mardi après-midi à Hanoï le vice-ministre italien des Affaires étrangères, Manlio Di Stefano, en visite de travail au Vietnam du 7 au 9 juin.



Le ministre Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam attachait de l'importance au développement de son partenariat stratégique avec l'Italie et a suggéré de promouvoir la coopération en matière de commerce et d'investissement, d’étendre la coopération vers d’autres domaines tels que la résilience au changement climatique, les infrastructures, l’agriculture, la sécurité alimentaire, la formation de ressources humaines.



Il a également demandé à l’Italie d’aider le Vietnam dans l’accès à des financements et des technologies pour mettre en oeuvre les engagements pris lors de la COP26, de collaborer avec le Vietnam pour une mise en oeuvre efficace de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA), de ratifier rapidement l’accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’Union européenne (EVIPA).



Le vice-ministre italien a déclaré apprécier la coopération étroite entre son pays et le Vietnam même durant la pandémie de COVID-19. Il a affirmé que la coopération économique continuait d'être une priorité dans la coopération bilatérale et s'est engagé à accroître les échanges commerciaux avec le Vietnam et les investissements italiens au Vietnam, principal partenaire de l'Italie au sein de l'ASEAN.



Les deux parties ont convenu de mettre en œuvre efficacement le programme d'action pour la mise en oeuvre du partenariat stratégique pour 2021-2023, de collaborer pour organiser des activités en l’honneur du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et du 10e anniversaire du partenariat stratégique en 2023.



Manlio Di Stefano a remercié le Vietnam d’avoir soutenu l'Italie pour qu’elle devienne un partenaire de développement de l'ASEAN. Appréciant le rôle et les contributions du Vietnam au sein de l’ASEAN, il a déclaré souhaiter que le Vietnam soutienne l'Italie pour renforcer sa présence dans la région et promouvoir les projets de coopération avec l'ASEAN dans le développement durable, l’aérospatiale et l'environnement.-VNA