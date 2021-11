Paris (VNA) – Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son a reçu vendredi 5 novembre à Paris le consul honoraire du Vietnam en Suisse Philipp Rosler.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son (à droite) et le consul honoraire du Vietnam en Suisse Philipp Rosler, le 5 novembre à Paris. Photo : VNA

Philipp Rosler a dit son honneur d’être nommé consul honoraire du Vietnam en Suisse, affirmant qu’il ferait de son mieux dans son nouveau rôle pour contribuer à promouvoir la coopération entre les deux pays dans de nombreux domaines, en particulier dans les domaines qu’il possède une expérience et une expertise telles que la connectivité d’entreprise, la transformation numérique et les soins de santé.

Le consul honoraire a fait savoir que les entreprises suisses s’intéressent particulièrement au Vietnam. Elles ont hautement apprécié la politique ouverte et le potentiel de développement du Vietnam et ont hâte de visiter et d’étudier son environnement des affaires juste après le contrôle de l’épidémie de Covid-19.

Il a déclaré que la communauté internationale soutenait fermement l’engagement du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh à atteindre zéro émissions nettes de carbone d’ici 2050 lors de la COP26, ajoutant que la déclaration du Premier ministre a créé une nouvelle attraction pour les investisseurs étrangers, qui souhaitent à la fois développer leur activité au Vietnam et contribuer à la protection de l’environnement.

Félicitant Philipp Rosler pour sa nomination en tant que consul honoraire, Bui Thanh Son a souligné que cela témoigne de l’estime du Vietnam pour ses contributions aux relations Vietnam-Suisse ces dernières années et démontre que le Vietnam considère la Suisse comme l’un des partenaires importants à grand potentiel de coopération.

Le ministre a espéré que le consul honoraire continuera à apporter des contributions plus efficaces au processus d’ouverture, de relance et de développement de l’économie du Vietnam, contribuant au renforcement des relations Vietnam-Suisse, en particulier dans les domaines de la santé, de la consultation politique et de l’attraction des investissements étrangers dans la haute technologie, l’innovation et le maintien des chaînes d’approvisionnement mondiales. – VNA