Hanoi (VNA) – Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et la représentante américaine au commerce Katherine Tai ont discuté lundi 13 février à Hanoi d’une batterie de questions visant à promouvoir les relations entre le Vietnam et les États-Unis.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et la représentante américaine au commerce Katherine Tai, à Hanoi, le 13 février. Photo : baoquocte.vn

Il s’agit de la première visite de la représentante américaine au commerce Katherine Tai et de la première visite au niveau de ministre de l’Economie de l’administration Biden au Vietnam. Cette visite a ouvert une série d’activités pour célébrer le 10e anniversaire de l’établissement du partenariat intégral entre les deux pays.Les deux parties ont reconnu les réalisations exceptionnelles en matière de coopération commerciale entre les deux pays au cours des derniers temps, notamment un commerce bilatéral de plus de 123 milliards de dollars en 2022, en hausse de 11% en glissement annuel; contribuant positivement au partenariat intégral Vietnam-États-Unis.Bui Thanh Son et Katherine Tai ont également discuté de la coopération entre les deux pays dans le cadre de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), du processus de discussion du Cadre économique Indo-Pacifique pour la prospérité (IPEF), de la coopération sous-régionale, de la coopération en matière de réponse au changement climatique, de transition énergétique, de transformation numérique.Les deux parties ont souligné l’importance de promouvoir le libre-échange ouvert, équitable, fondé sur le droit international et la croissance durable et inclusive dans la région, dans laquelle les pays de l’ASEAN jouent le rôle central.La représentante américaine au commerce a hautement apprécié la participation du Vietnam au processus d’intégration économique régionale au cours des dernières années.Elle a déclaré qu’une grande priorité du gouvernement américain à l’heure actuelle est de promouvoir la reprise du commerce et la croissance économique vers la durabilité, la résilience et l’inclusion sur la base des leçons tirées de la réponse à la pandémie de Covid-19.En conséquence, les États-Unis se concentrent sur la consolidation des partenariats avec les pays des régions de l’Asie-Pacifique et de l’océan Indien, tout en assurant les intérêts pour la population et des travailleurs du pays.Les États-Unis donneront la priorité à la promotion de cadres de coopération pour construire un écosystème économique et d’investissement efficace et durable, créant ainsi un nouvel élan pour le développement de l’économie régionale.Katherine Tai a également partagé les priorités et les plans de l’APEC pour l’année 2023 dont les États-Unis seront le pays hôte.Bui Thanh Son a hautement apprécié les contributions personnelles de la représentante américaine au commerce à la promotion de la coopération économique et commerciale entre les deux pays.Outre la coopération économique, commerciale et d’investissement, le ministre a souligné le potentiel de coopération entre les deux pays dans les domaines de la réponse au changement climatique, de la transition énergétique, de la transformation numérique et de la croissance verte.Il a proposé que les États-Unis matérialisent rapidement leurs engagements à soutenir le Vietnam et d’autres pays dans la mise en œuvre des accords internationaux sur la réponse au changement climatique, y compris le Partenariat pour une transition énergétique juste. Il a affirmé que le Vietnam est disposé à se coordonner avec les États-Unis pour organiser avec succès l’Année de l’APEC 2023. – VNA