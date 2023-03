Le troisième Forum Vietnam Connect 2023, sur le thème "Percées pour le Centre du Vietnam, transition verte et numérique dans les stratégies de croissance économique durable", s’est tenu vendredi à Dà Nang.

Le PM Pham Minh Chinh a déclaré ue la participation des sauveteurs vietnamiens aux efforts de recherche et de sauvetage en Turquie transmet un message sur le terre et les hommes vietnamiens.

Une délégation du Parquet populaire suprême du Vietnam a assisté à La Havane à la 15e Rencontre internationale des sciences criminelles et et au 3e événement sur la légalité, le droit et la société.