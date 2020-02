Vue générale du colloque scientifique "Champ magnétique dans l'univers : du laboratoire aux étoiles et à la structure cosmique d'origine", le 17 février à Quy Nhon. Photo : ICISE/CVN



Binh Dinh (VNA) - Le colloque scientifique "Champ magnétique dans l'univers : du laboratoire aux étoiles et à la structure cosmique d'origine" s’est tenu le 17 février au Centre international de science et d'éducation interdisciplinaires à Quy Nhon, dans la province centrale de Binh Dinh.



Dans le cadre des activités du programme "Rencontres du Vietnam 2020" pour sa 16e édition, ce colloque scientifique se déroule jusqu’au 22 février réunissant la participation de 80 scientifiques venus de 25 pays et territoires dans le monde entier.



Cet évènement est un lieu de rencontre pour les experts et les jeunes chercheurs travaillant dans les domaines liés à l'astronomie. Un espace ouvert pour que les scientifiques puissent présenter et discuter de leurs résultats et leurs nouvelles avancées dans la recherche. Par ailleurs, il est aussi l’occasion de donner à la jeune génération une image globale des activités de recherche scientifique et les perspectives dans ce secteur.



Concernant la thématique, de nombreux sujets ont été abordé sur le rôle du champ magnétique dans plusieurs processus physiques et dans les divers environnements.



La première édition de ce colloque s'était tenue en 2004 au Brésil. Par la suite, il a été organisé six fois en Amérique et en Europe. Pour cette 7e édition, elle s’est tenue au Vietnam, à l’initiative des professeurs Alex Lazarian (Université du Wisconsin-Madison, États-Unis), Elisabete de Gouveia Dal Pino (Université de Sao Paulo, Brésil) et Hoàng Chi Thiêm (Université des sciences et technologies et Institut d'astronomie et des sciences spatiales de la République de Corée). -CVN/VNA