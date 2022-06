Hanoi (VNA) - Le membre du Bureau politique Nguyên Xuân Thang et la ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong ont appuyé conjointement lundi 27 juin sur le bouton pour inaugurer la page d’information électronique du Centre Vietnam-Australie (VAC).

Le directeur de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh (HCMA) Nguyên Xuân Thang et la ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong lors de l’événement à Hanoi, le 27 juin. Photo : VNA

Dans son discours, le professeur-Docteur Nguyên Xuân Thang qui est également président du Consei central de la théorie et directeur de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh (HCMA) a qualifié cet événement d’une activité pratique en vue du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.



L’inauguration de la page d’information électronique du VAC vise à réaliser la Déclaration commune des Premiers ministres des deux pays en septembre 2019 et est un point culminant important dans le partenariat stratégique Vietnam-Australie, a-t-il déclaré.



Elle est une première étape nécessaire pour le développement du centre, qui devrait contribuer à améliorer la capacité des cadres et gestionnaires vietnamiens à répondre aux exigences d’intégration et de développement du pays, et à renforcer les liens vietnamo-autraliens, a-t-il indiqué.



Penny Wong, qui est en visite officielle du 26 au 28 juin au Vietnam, a déclaré que l’ACC jouera un rôle important dans l’enrichissement des connaissances des futurs cadres vietnamiens formés par l’académie, ainsi que dans la promotion de la coopération et le renforcement des liens entre les peuples des deux pays.

Elle a exprimé l’espoir que grâce au centre, le Vietnam pourrait avoir plus de femmes à des postes dirigeants au sein des administrations.

A cette occasion, le professeur-Docteur Nguyên Xuân Thang a eu une séance de travail avec la ministre australienne des Affaires étrangères, au cours de laquelle les deux parties ont discuté de la coopération entre la HCMA et certains partenaires australiens dans les temps à venir.

Les deux parties ont convenu que le contenu clé du partenariat stratégique bilatéral entre le Vietnam et l’Australie a été mis en œuvre efficacement malgré l’évolution complexe de la pandémie de Covid-19.

Le professeur-Docteur Nguyên Xuân Thang a souligné l’importance des programmes et projets de coopération entre les deux parties pour le Vietnam, notamment un projet visant à intégrer les droits de l’homme dans le cursus du du système éducatif national.

Il a également proposé d’élargir la coopération dans certains domaines potentiels tels que l’innovation, l’énergie verte, la transformation numérique et l’adaptation aux changements climatiques. – VNA