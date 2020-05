Face aux évolutions complexes de la pandémie de COVID-19, la HUFO et ses filiales ont organisé des collectes et fait don des dispositifs médicaux à des écoles à Hô Chi Minh-Ville.

L'ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la mission du Vietnam auprès des Nations Unies, a appelé les pays de la région et en dehors et les organisations internationales à continuer de soutenir l’Irak.

Le chef du gouvernement a souligné la demande de se modeler sur la pensée, la moralité et le style Hô Chi Minh pour continuer et développer effectivement la cause révolutionnaire qu’il a laissée au peuple.