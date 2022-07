Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Centre culturel du Vietnam au Laos a lancé le programme ''Camp de sculpture et d'affiches au Laos en 2022'' avec le sujet «Relations Vietnam-Laos, Laos-Vietnam».

Il s'agit d'une des activités dans le cadre de l'Année de l'amitié et de la solidarité Vietnam - Laos 2022.

L'événement vise à faire découvrir aux amis locaux et à la communauté des résidents vietnamiens au Laos des oeuvres et peintures sur le pays et la culture de chaque nation, ainsi que les liens traditionnels de coopération, de solidarité et d'entraide entre les deux Partis, États et peuples.

Cette année, le Vietnam et le Laos célèbrent le 60e anniversaire de leur établissement des relations diplomatiques et le 45e anniversaire de la signature de leur Traité d'amitié et de coopération.

Toutes les œuvres de ce camp artistique seront exposées au Centre culturel du Vietnam au Laos du 16 juillet à la fin de 2022.- VNA