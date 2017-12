Le vice-Premier ministre et ministre des AE Pham Binh Minh (droite) et le ministre camerounais des Affaires étrangères, Lejeune Mbella Mbella. Photo: VNA

Hanoï, 27 décembre (VNA) - Le ministre camerounais des Affaires étrangères (AE), Lejeune Mbella Mbella, a affirmé que le Cameroun espère renforcer la coopération avec le Vietnam dans le commerce, l'investissement, l'agriculture, l'éducation, l'énergie verte et les télécommunications.



Lors de son entretien avec le vice-Premier ministre et ministre des AE Pham Binh Minh dans le cadre de sa visite de travail au Vietnam du 27 au 30 décembre, Lejeune Mbella Mbella a déclaré que son pays était prêt à aider la coopération entre le Vietnam et les membres de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).



Il a salué l'efficacité des projets investis par le Vietnam au Cameroun, y compris une joint-venture entre le groupe de télécommunications de l’Armée du Vietnam (Viettel) et une entreprise locale qu'il a décrite comme un symbole de coopération réussie entre les deux pays.



Il a proposé l'augmentation de la coordination entre les localités des deux pays, ainsi que l'organisation de programmes de promotion du commerce et l'échange de cours de formation et de bourses.



Le ministère camerounais des AE a demandera au président de nommer cumulativement l’ambassadeur du pays en Chine à ses fonctions ambassadeur du Cameroun au Vietnam, et un ambassadeur honoraire du Vietnam au Cameroun, et de créer des conditions favorables à la mise en œuvre de projets conjoints de développement du riz sous forme de partenariat public-privé.



Le vice-Premier ministre et ministre des AE Pham Binh Minh a suggéré que les deux ministères des AE travaillent ensemble pour préparer la visite du président camerounais en 2018 et pour conclure des négociations sur des accords d'encouragement et de protection des investissements, de non double taxation, de promotion des exportations du Vietnam vers le Cameroun.



Pham Binh Minh a demandé à la partie camerounaise de soutenir les investisseurs vietnamiens dans le pays.



Le Cameroun se classe actuellement au 12ème rang sur 72 destinations des investisseurs vietnamiens, avec quatre projets totalisant 270 millions d’USD. Le commerce bilatéral a atteint environ 200 millions d’USD, principalement à partir des importations de matériaux du Vietnam en provenance du Cameroun.



Pendant son séjour, le ministre des AE du Cameroun a également rendu une visite de courtoisie au Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et rencontré le président du bureau présidentiel Dao Viet Trung pour remettre une lettre du président camerounais Paul Biya au président Tran Dai Quang. Il a également tenu une réunion avec des entreprises vietnamiennes investissant au Cameroun.



A cette occasion, les deux pays ont signé un accord-cadre de coopération bilatérale, un autre sur l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service, et un protocole d'accord sur la coopération entre les deux ministères des AE. -VNA