Photo d'illustration. Source: VNA



Phnom Penh (VNA) - Le Cambodge, en tant que président de l'ASEAN, accueillera la semaine prochaine, du 15 au 17 février, la conférence restreinte des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM Retreat), en format hybride, dans la province de Siem Reap.

L’AMM Retreat sera présidée par Prak Sokhonn, vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a ajouté le communiqué dudit ministère.

Selon la même source, l'AMM Retreat assurera le suivi des décisions des dirigeants des 38e et 39e Sommets de l'ASEAN, échangera des points de vue sur la manière de renforcer davantage les relations extérieures avec les partenaires de dialogue tout en maintenant et en promouvant la centralité, la solidarité et l'unité de l'ASEAN, et discutera des voies et moyens dans l'effort collectif pour établir une Communauté de l'ASEAN plus résiliente, dynamique, pacifique et prospère. Les questions régionales et internationales d'intérêts et de préoccupation communs seront également abordées lors de la prochaine réunion.

Le Cambodge avait reporté cette conférence car de nombreux ministres de l'ASEAN avaient des difficultés pour se rendre à cet événement.

Lors d'un récent atelier sur la présidence cambodgienne de l'ASEAN en 2022 organisé par l'Institut Yusof Ishak, le ministre cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Prak Sokhonn a déclaré que l’AMM Retreat serait la première importante réunion ministérielle pour discuter et décider des plans convenus par les pays l'année dernière, et une occasion de discuter de nouvelles initiatives pour promouvoir l’édification de la communauté de l'ASEAN. -VNA