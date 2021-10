La secrétaire d'Etat à la Santé et présidente de la Commission ad hoc pour la vaccination contre le CovidD-19, Or Vandine (à doite) et le vice-ministre vietnamien de la Santé, Trân Van Thuân (à gauche) sont présents à la cérémonie. Photo: VNA



Phnom Penh (VNA) - Le gouvernement cambodgien a fait don de 200.000 doses de vaccin Sinopharm au Vietnam en contribution à la lutte contre la pandémie de Covid-19 et au renforcement de la coopération entre les deux pays.

La cérémonie de remise s'est tenue ce matin à la porte-frontière de Bavet-Môc Bai dans la province de Svay Rieng, sous la présidence de la secrétaire d'Etat à la Santé et présidente de la Commission ad hoc pour la vaccination contre le CovidD-19 du Cambodge, Or Vandine et le vice-ministre vietnamien de la Santé, Trân Van Thuân.

S'exprimant à cette occasion, Or Vandine a déclaré que la contribution des vaccins reflétait la bonne coopération entre les deux pays voisins.

Remise de 200.000 doses de vaccin anti-Covid-19 au Vietnam. Photo: VNA



Les 200.000 doses de vaccins contribueront à lutter contre le Covid-19, en particulier dans les localités limitrophes, a-t-elle souligné, tout en espérant qu'avec les efforts et les mesures drastiques du gouvernement, conjuguées au consensus du peuple, le Vietnam maîtrisera bientôt l'épidémie, reprendra son économie et poursuivra un développement durable.

Remerciant le don cambodgien, le vice-ministre de la Santé, Trân Van Thuân, a affirmé que ces doses de vaccin seront utilisées efficacement, contribuant à prévenir la propagation épidémique, en particulier dans la zone frontalière entre les deux pays. -VNA