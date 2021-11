L'ambassadeur du Vietnam au Cambodge Nguyen Huy Tang (gauche) et le président du Sénat du Cambodge, Samdech Say Chhum. Photo : VNA



Phnom Penh (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam au Cambodge Nguyen Huy Tang a rendu le 26 novembre une visite de courtoisie au président du Sénat du Cambodge, Samdech Say Chhum.

Le dirigeant cambodgien a félicité Nguyen Huy Tang pour sa nomination en tant qu'ambassadeur du Vietnam au Cambodge, se déclarant convaincu que l'ambassadeur apporterait de nombreuses contributions positives à l'amitié, l'attachement et le développement des relations entre les deux organes législatifs et entre les deux pays, en général.

Nguyen Huy Tang a affirmé que le Parti, l'État, le gouvernement et le peuple du Vietnam gardaient toujours dans leur mémoire le soutien accordé par le Cambodge au Vietnam durant de différentes périodes. Il a félicité le Cambodge pour ses grandes réalisations dans tous les domaines, en particulier la lutte contre la pandémie de COVID-19 et la politique de vaccination efficace contribuant à ramener la vie socio-économique du pays à la Nouvelle normalité.

Le diplomate a également exprimé sa détermination à faire de son mieux pour contribuer à l’approfondissement des liens entre les deux pays, notamment dans les domaines de la politique, de la diplomatie, de la sécurité, de la défense, de l'économie, du commerce, de l'agriculture et aussi dans la prévention et la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Samdech Say Chhum a affirmé que le Cambodge était déterminé à préserver l'amitié, la solidarité et la coopération entre les deux pays, selon la devise de « bon voisinage, d'amitié traditionnelle et de coopération intégrale et durable » et à coopérer avec les partenaires vietnamiens pour mettre en œuvre efficacement les accords bilatéraux conclus.

Le président du Sénat du Cambodge a également hautement apprécié les réalisations obtenues par le Vietnam en matière de développement, remerciant le Vietnam pour son soutien au Cambodge dans l'accueil de conférences et d'événements internationaux et régionaux. -VNA