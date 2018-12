Le ministre Phay Siphan, porte-parole du bureau du Conseil des ministres du Cambodge. Photo : VNA



Phnom Penh (VNA) – Sur invitation de son homologue vietnamien, Nguyen Xuan Phuc, le Premier ministre cambodgien, Samdech Techo Hun Sen, effectuera du 6 au 8 décembre une visite officielle au Vietnam.



A cette occasion, le ministre Phay Siphan, porte-parole du bureau du Conseil des ministres du Cambodge, a accordé à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) une interview sur cette visite et les relations bilatérales.



Le ministre Phay Siphan a indiqué que la prochaine visite au Vietnam du chef du gouvernement cambodgien et ses autres tournées à l’étranger étaient une pratique coutumière depuis sa réélection au poste de Premier ministre, dans le but de remercier les pays amis pour leur soutien au Cambodge, aux Cambodgiens et à lui-même en personne. Durant son séjour au Vietnam, le Premier ministre Samdech Techo Hun Sen rencontrera les dirigeants vietnamiens et assistera à la signature de plusieurs conventions de coopération entre les deux pays.



Selon Phay Siphan, l’amitié et les relations de voisinage entre le Cambodge et le Vietnam se sont développées continuellement depuis des années et continueront dans les temps à venir. Le développement et la prospérité du Vietnam bénéficieront au Cambodge. Le ministre cambodgien a indiqué que son pays étudiait des expériences vietnamiennes de développement, avant d’affirmer la volonté de coopérer avec le Vietnam dans l’économie notamment.



Les belles relations d’amitié et de voisinage entre les deux nations, ainsi que leurs efforts en vue d’une frontière commune d’amitié, de paix, de stabilité et de développement, ont contribué au développement des zones frontalières. Les Cambodgiens dans ces zones peuvent se rendre facilement au Vietnam pour des consultations et traitement médicaux car le trajet est beaucoup plus court qu’un voyage à destination de Phnom Penh. A cette occasion, Phay Siphan a adressé ses remerciements au Vietnam pour ses aides dans tous les domaines, dont la santé. Il a également rappelé les sacrifices des soldats volontaires vietnamiens dans le passé et les autres aides sincères du Vietnam pour son pays, rejetant les propagandes des forces hostiles.



Le ministre cambodgien a souligné que les deux pays continueraient à travailler ensemble pour porter leur amitié à une nouvelle hauteur. La prochaine visite au Vietnam du Premier ministre cambodgien sera certainement couronnée de succès, contribuant à la consolidation et au développement des relations bilatérales, a-t-il conclu. -VNA