Panorama de la conférence . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Bureau du Comité central (CC) du Parti a organisé le 19 juillet une conférence en ligne destinée à faire le bilan de son travail au cours du premier semestre et à définir des tâches pour le second.



Lors de la conférence, Truong Thi Mai, membre du Bureau politique, permanente du Secrétariat, cheffe de la Commission d'organisation du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a apprécié le sens de responsabilité et les efforts de promotion de l'innovation du Bureau du Comité central du Parti pour bien accomplir les tâches confiées.

Truong Thi Mai, membre du Bureau politique, permanente du Secrétariat, cheffe de la Commission d'organisation du Comité central du Parti communiste du Vietnam. Photo: VNA

Elle a demandé au Bureau du Comité central du Parti de développer ses acquis, de continuer à améliorer la qualité de son travail de conseil et à se coordonner avec les autres organes concernés pour garantir le bon déroulement des programmes de travail du Comité central du Parti, notamment le 8e Plénum du Comité central du Parti qui abordera plusieurs sujets importants.



En outre, le Bureau du Comité central du Parti doit continuer à s'intéresser aux questions liées au personnel afin de contribuer à améliorer la qualité des cadres, à renforcer la solidarité interne, à garantir les principes du Parti, à promouvoir la responsabilité de faire preuve d'exemplarité des dirigeants et des gestionnaires, a-t-elle souligné. -VNA