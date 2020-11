Photo d'illustration : nhandan.com.vn



Hanoï (VNA) - Selon un bilan actualisé à 07h00 dimanche 1er novembre par le Bureau permanent du Comité directeur central pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles, le typhon Molave a fait 29 morts, 51 disparus et 134 blessés.



Quang Nam est la province la plus endeuillée avec 23 morts. Six autres décès ont été déplorés dans les provinces de Gia Lai (un), Dak Lak (un) et Nghe An (quatre).



Le 1er novembre, le Bureau permanent du Comité directeur central pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles a suggéré que les ministères, les agences concernées et les localités fournissent rapidement de la nourriture aux sinistrés, en particulier ceux dont les maisons s’étaient effondrées ou avaient été profondément inondées.



Actuellement, les autorités locales coopèrent activement avec les forces compétentes pour rechercher les personnes portées disparues, fournir des traitements aux blessés et accorder des assistances aux sinistrés...



Face aux menaces du typhon Goni, le Bureau permanent du Comité directeur central pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles a demandé aux localités de surveiller de près les évolutions du typhon, d’informer les navires et bateaux opérant en mer de la position, de la direction et des évolutions du typhon pour qu’ils évitent les zones dangereuses, de contrôler strictement les navires...-VNA