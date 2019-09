Hanoi (VNA) – Photographe depuis une dizaine d’années, Lê Bich immortalise la peinture folklorique. Avec la collectionneuse Nguyên Thi Thu Hoà et le chercheur Trinh Sinh, il a publié début août un livre sur les estampes populaires de Dông Hô.

Le photographe Lê Bich. Photo: CTV/CVN

Pour Lê Bich, la photographie est la passion de sa vie, c’est une source inépuisable de rencontres et de surprises. Ce photographe indépendant a réalisé de nombreux reportages sur des sujets très divers: les zones rurales, les villages de métier, les fêtes traditionnelles et la peinture folklorique. Certains ont été publiés dans les grandes revues vietnamiennes, lui rapportant ainsi une certaine notoriété.



Les estampes, trésor du patrimoine national



L’amour de Lê Bich pour la peinture folklorique lui a été transmis par son père, Lê Bach, peintre et enseignant de cet art artisanal. "L’imagerie populaire constitue un trésor du patrimoine national et une part incontournable des beaux-arts du Vietnam, cette pratique est encore largement d’actualité", estime Lê Bich.



Il aime se laisser surprendre par la beauté des choses, capturer des instants uniques et authentiques. Il est aussi animé par le désir de susciter une émotion chez la personne qui regarde ses clichés.



Le livre "Les estampes populaires de Dông Hô" contient des photos et documents précieux jusque-là jamais publiés. Photo: CTV/CVN

Afin de "figer l’instant" et "prolonger l’émotion", Lê Bich a sillonné le village de Dông Hô niché dans le district de Thuân Thành, province de Bac Ninh, au Nord, pour découvrir la richesse de cet art de l’imagerie populaire. C’est en vivant chez les habitants de ce village qu’il a pu découvrir leur métier, partager leur quotidien, comprendre leur vie et leur vision des choses.



"Le livre Les estampes populaires de Dông Hô ne fait que 232 pages. Mais il se compose de 517 photos, lesquelles sont choisies dans ma collection de quelque 2.000 clichés et donnent de nombreuses informations sur cet art. Elles sont réparties en trois parties: Village de Dông Hô, Estampes trô giây et dô thê , et ceux de Dông Hô", dévoile Lê Bich.



De précieux documents inédits



