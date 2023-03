Photo: TASTE ATLAS

Hanoï (VNA) - Le bœuf mijoté, un plat typique du Vietnam, a été classé parmi les 10 meilleurs plats mitonnés par le site populaire de gastronomie Taste Atlas.

Ce plat peut être accompagné de pain ou de «hủ tiếu» (soupe de nouilles) et agrémenté d’herbes aromatiques telles que le basilic thaï ou la coriandre chinoise.

Les ingrédients du bœuf mijoté sont: de la viande de bœuf découpée en cubes, de la carotte, du piment frais, du poivre, de l’ail et de l’oignon rouge. Tous ces ingrédients sont mijotés dans du bouillon épicé. Le plat peut être servi comme petit-déjeuner et agrémenté de cébette, d’herbes aromatiques et d’oignon émincé. Selon Taste Atlas, le goût du bouillon mélangé au bœuf, au basilic et à la coriandre crée une saveur douce qui est facile à apprécier tant pour les Vietnamiens que pour les étrangers. -VOV/VNA