Le secrétaire général du Parti et président du Vietnam, Nguyen Phu Trong. Photo : VNA



Hanoï, 25 décembre (VNA) – Le 9e Plénum du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (XIIe mandat) a débuté mardi matin à Hanoï, sous la présidence du secrétaire général du Parti et président du Vietnam, Nguyen Phu Trong.



Cette réunion est consacrée aux questions de personnel pour le Comité central du Parti pour le mandat 2021-2026. Un vote de confiance sera également organisé à l’égard des membres du Bureau politique et des membres du secrétariat. Les participants donneront leurs avis sur les rapports concernant la direction du Bureau politique et du secrétariat en 2018. Lors de ce plénum, le Comité central étudiera l’application de sanctions disciplinaires à l’encontre de cadres selon les règles du Parti.



Dans son discours d’ouverture, le secrétaire général du Parti et président du Vietnam, Nguyen Phu Trong, a souligné l’importance des questions de personnel pour l’édification du Parti. Selon lui, il s’agit d’un facteur décisif pour le succès de la révolution. Par conséquent, la sélection des candidats pour les postes de membre du Comité central du Parti pour le mandat 2021-2026 est un travail important.



Nguyen Phu Trong a insisté sur la nécessité de respecter les principes du centralisme démocratique, les règles du Parti concernant le travail lié au personnel, d’assurer l’impartialité et l’objectivité, de réaliser chaque étape de façon stricte. Il est également indispensable d’effectuer des examens et contrôles réguliers afin d’éliminer les cas illégibles ou ceux ayant commis des infractions.



En novembre 2018, tous les 116 organes impliqués ont procédé à la sélection de candidats pour les postes de membre du Comité central du Parti pour le mandat 2021-2026. Les candidats présentés ont reçu de bonnes estimations en termes de vertus politique et morale, de compétences professionnelles, de fiabilité et de perspectives de développement.

Environ 200 des 250 personnes sur la liste présentées par les localités et secteurs seront sélectionnées. La liste définitive sera soumise au Bureau Politique puis présentée au CC du Parti.

Après ce plénum, sur la base de la liste des personnes sélectionnées par le CC du Parti, de la révision et de l’examen du Comité de pilotage d’édification de la planification des cadres au niveau stratégique pour le mandat 2021-2026, des commissions du Parti et des organes compétents, le Bureau Politique va examiner et décider du choix du personnel du CC du Parti pour le mandat 2021-2026, conformément aux réglementations du Parti.

Le vote de confiance pour les dirigeants du Parti, de l’Etat, du Front de la Patrie et des organisations de masse est une orientation nouvelle et juste lancée par le 4e Plénum du CC du Parti du 9e mandat sur l’édification du Parti. Aussi à ce plénum, le Bureau Politique effectuera-t-il le vote de confiance pour les membres du Bureau Politique et du Secrétariat.

Selon le secrétaire général du Parti et président Nguyen Phu Trong, le vote de confiance permettra aux dirigeants de poursuivre leurs efforts, d’augmenter leur qualification professionnelle et leur caractère politique pour répondre aux tâches confiées.

Le vote de confiance pour les membres du Bureau Politique et du Secrétariat concerne le prestige et la direction commune du Parti. Donc, le Bureau Politique demande aux membres du CC du Parti d’étudier minutieusement le rapport du Bureau Politique, le rapport de travail de chaque membre du Bureau Politique et du Secrétariat pour donner des décisions justes, contribuant à rendre le vote de confiance objectif et démocratique, et à resserrer la solidarité au sein du Parti.

Enfin, Nguyen Phu Trong a demandé aux membres du CC du Parti de travailler sérieusement et attentivement pour la rédaction de la Résolution du plénum.

Ce 9e Plénum du CC du Parti a lieu les 25 et 26 décembre. -VNA