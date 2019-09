Hanoi (VNA) - Le 9e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) sur le thème “Solidarité – Démocratie – Renouveau – Développement” s’est achevé vendredi 20 septembre à Hanoi après deux jours de travail.

De hauts dirigeants vietnamiens posent avec les délégués au 9e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam. Photo : VNA

Présent lors de l’ouverture du congrès, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a appelé le Front de la Patrie à s’engager davantage dans la lutte anti-corruption et anti-bureaucratie et à se rapprocher de l’administration locale afin de mieux défendre les intérêts de la population.Dans son discours de clôture, le vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê a présenté le bilan de la mise en œuvre du plan quinquennal de développement socioéconomique, période 2016-2019 et de la collaboration entre le gouvernement et le FPV.En cinq ans, la croissance du PIB national s’est établie à 6,78%, soit un taux plus élevé que l’objectif fixé lors du dernier congrès du Parti communiste vietnamien. Les réserves de change du Vietnam ont atteint un record, puisqu’elles sont estimées à 70 milliards de dollars. Durant la période 2016-2019, les start-up ont connu une forte croissance au Vietnam.À cette occasion, Vuong Dinh Huê a salué la parfaite collaboration entre le gouvernement et le FPV qui aura contribué pour une part importante au développement socioéconomique national. Il a invité le FPV à continuer d’accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des politiques de l’État et des mouvements d’édification national.Le FPV devrait rendre plus efficace ses activités extérieures et s’attacher à tenir informés les partenaires du Vietnam de tout ce qui touche à ses droits et à sa souveraineté, à ses efforts en matière d’adaptation aux changements climatiques et de garantie des droits de l’homme, a-t-il souligné.Le président du FPV, Trân Thanh Mân, s’est pour sa part engagé à suivre les politiques de l’État et à s’en faire le promotteur. «Nous continuerons à valoriser les acquis, à mettre en œuvre efficacement les préconisations et les politiques de l’État, et à atteindre les objectifs fixés lors de ce congrès.»À cette occasion, le FPV a appelé les Vietnamiens à mettre en avant leur patriotisme et à s’unir pour édifier et défendre le pays.Une conférence de presse a été organisée vendredi après-midi 20 septembre pour annoncer les résultats du congrès nationale du FPV.Le vice-président et secrétaire général du Comité central du FPV, Hâu A Lênh, a affirmé que durant le prochain mandat, le FPV continuerait à renouveler ses activités pour être à la hauteur de son rôle de représentant et de défenseur des droits et des intérêts légitimes de la population. – VNA