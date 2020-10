Hanoi (VNA) – Le 7e congrès du Comité central du Parti communiste du Vietnam pour la Police pour le mandat 2020-2025 se tiendra du 11 au 13 octobre à Hanoi en présence de 350 délégués, a fait savoir jeudi 8 octobre le ministère de la Sécurité publique.

Le général de brigade Nguyên Ngoc Toàn, directeur du Département du travail du Parti et du travail politique du ministère de la Sécurité publique. Photo : thanhnien.vn

Le congrès réunira 350 délégués, dont 324 élus dans les unités du Parti, a entendu une conférence de presse le 8 octobre.Le général de brigade Nguyên Ngoc Toàn, directeur du Département du travail du Parti et du travail politique du ministère, a fait savoir à la presse que le congrès a été soigneusement préparé, avec des programmes et des plans pour l’essentiel achevés.Le Comité central du Parti pour la Police a publié 18 documents sur les congrès du parti à tous les niveaux, a-t-il indiqué, et a intensifié le travail de communication sur le 7e congrès.Le comité a dûment tenu compte de la préparation des documents et du personnel, a souligné le général de brigade Nguyên Ngoc Toàn.Les principales tâches définies pour le nouveau mandat comprennent la construction du Parti et de la force de sécurité publique, le renforcement de la capacité globale de leadership et l’accomplissement des tâches de défense nationale, de lutte contre la criminalité et de garantie de l’ordre et de la paix sociaux.Le secrétaire général du Parti et président de la République Nguyên Phu Trong avait présidé le 21 septembre une séance de travail entre le Bureau politique et le comité permanent du Comité central du Parti pour la Police afin de recueillir des opinions sur les projets de documents et le travail du personnel à soumettre au 7e congrès.Le leader du Parti avait exprimé l’espoir que le Congrès sera couronné de succès, ouvrant ainsi une nouvelle période de développement. – VNA