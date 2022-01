Le 6e Congrès national de l'Association des personnes âgées du Vietnam. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le 6e Congrès national de l'Association des personnes âgées du Vietnam (mandat 2021 – 2026) a débuté vendredi matin 14 janvier à Hanoï, en présence de Trân Thanh Mân, membre du Bureau politique du Parti, vice-président permanent de l’Assemblée nationale.

Nguyên Thanh Binh, ancien membre du Comité central du Parti, ancien chef adjoint permanent de la Commission d'organisation du Comité central du Parti, a été élu président de l'Association des personnes âgées du Vietnam pour 2021-2026.

L’Association des personnes âgées du Vietnam compte actuellement plus de 9,7 millions de membres et 100 % des communes, quartiers et bourgs ont des antennes de l’Association avec des activités régulières.

Dans son discours, le vice-président permanent de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a constaté que ces cinq dernières années, l'Association avait bien développé son rôle pour promouvoir les droits et intérêts légitimes des personnes âgées.

Il a souligné qu'il était nécessaire de continuer à améliorer les politiques pour mieux répondre aux besoins des personnes âgées, notamment dans le contexte où la population âgée devrait représenter 17% de la population du Vietnam en 2030 et 25% en 2050.-VNA