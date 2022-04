L'ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi (1er à gauche), et des membres de l'Association vietnamienne de la littérature et des arts en Russie. Photo : VNA

Moscou (VNA) - A l'occasion du 47e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975) et du 136e anniversaire de la Journée internationale du Travail (1er mai 1886), l'ambassade du Vietnam en Russie, en coordination avec l'Association vietnamienne de la littérature et des arts en Russie, a organisé un programme d'échange.

Ce programme d'échange a été consacré à des œuvres louant le patriotisme, ainsi que les mérites du Président Ho Chi Minh.

L'ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi, ainsi que des représentants de plusieurs associations vietnamiennes en Russie ont participé au programme. -VNA