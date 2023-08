Le 43e sommet de l'ASEAN, prévu du 5 au 7 septembre. Photo : VNA

Jakarta, 13 août (VNA) - Le 43e sommet de l'ASEAN, prévu du 5 au 7 septembre, poursuivra les discussions sur le renforcement des capacités et de l'efficacité institutionnelle du bloc pour l'aider à relever les défis de ces 20 prochaines années.Le directeur général de la coopération de l'ASEAN au ministère indonésien des Affaires étrangères, Sidharto Suryodipuro, a déclaré que l'Indonésie avait pour objectif de jeter les bases de la coopération de l' ASEAN pour relever les défis actuels et futurs.Pour y parvenir, il est indispensable de renforcer les institutions et les mécanismes de l'ASEAN, a-t-il déclaré lors d'un point presse virtuel tenu le 12 août.Il a informé que plusieurs aspects devaient être renforcés, tels que les ressources humaines, les dialogues sur les droits de l'homme, ainsi que la coopération maritime entre les pays membres.Les discussions sur le renforcement des institutions de l'ASEAN, qui ont commencé dans le cadre de l'Initiative indonésienne, ont été lancées en 2022 avec les recommandations du groupe de travail de haut niveau sur la vision communautaire de l'ASEAN après 2025 (HLTF-ACV) sur le renforcement des capacités et de l'efficacité institutionnelles de l'ASEAN.Les dirigeants de l'ASEAN ont également discuté de cette question avec le groupe de travail de haut niveau lors du 42e sommet à Labuan Bajo, East Nusa Tenggara (NTT), tenu en mai.Les dirigeants ont souligné la nécessité de renforcer les capacités et l'efficacité institutionnelles du bloc, notamment en permettant à l'ASEAN de répondre aux crises et aux situations d'urgence en temps opportun.Le sommet de l'ASEAN de 2023 à Jakarta réunira non seulement les dirigeants des pays de l'ASEAN, mais également des partenaires extérieurs tels que la Chine, le Japon, la République de Corée, les États-Unis, l'Australie et l'Inde.Sidharto Suryodipuro a déclaré que l'Indonésie s'attend à ce que 27 dirigeants mondiaux et d'organismes internationaux, dont 18 de pays participant au Sommet de l'Asie de l'Est (EAS), le Premier ministre canadien et les directeurs exécutifs du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale rejoignent le réunion.- VNA