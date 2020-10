La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le 37e sommet de l'ASEAN devrait avoir lieu à la mi-novembre, et en tant que président de l'ASEAN cette année, le Vietnam se joint à d'autres pays membres pour se préparer activement à cet événement important, selon la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang.S'exprimant lors de la conférence de presse périodique du ministère le 15 octobre, elle a déclaré que le Vietnam préparait les plans de l'organisation pour assurer la sécurité et l'efficacité du sommet Compte tenu du principe de consensus de l’ASEAN, une fois que les pays membres sont parvenus à un accord sur un plan d’organisation pour le 37e Sommet de l’ASEAN, des informations supplémentaires seront fournies, a noté Mme Lê Thi Thu Hang.Concernant les informations selon lesquelles certains pays partenaires, à savoir les États-Unis, le Japon, l'Inde et l'Australie, souhaitent renforcer leurs liens avec les pays de l' ASEAN en termes de liberté de navigation, la porte-parole a déclaré que l'ASEAN se félicitait toujours des initiatives et des idées contribuant à la paix, à la stabilité et à la stabilité et à la prospérité régionales.Elle a noté qu'en tant que président de l'ASEAN en 2020, le Vietnam considérait la construction d'une ASEAN cohésive et réactive comme la tâche principale de sa présidence. Sur cette base, le pays a valorisé son rôle et renforcé la construction de la communauté, affirmant le rôle central de l’ASEAN dans la structure régionale et élargissant les relations extérieures du bloc.Dans le contexte de la pandémie COVID-19 causant un impact direct, à long terme et profond sur les aspects socio-économiques dans le monde et la région, le Vietnam souhaite et est prêt à s'associer à l'ASEAN et aux pays partenaires pour reprendre l'économie et stabiliser la vie des habitants pour une région Asie-Pacifique de paix, de stabilité, de développement et de prospérité.Au cours de ce processus, le droit international et l'esprit de dialogue et de coopération doivent être constamment respectés, a-t-elle ajouté.- VNA