Le 2e Forum mondial des jeunes intellectuels à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le deuxième Forum mondial des jeunes intellectuels vietnamiens a eu lieu les 26 et 27 novembre à Hanoï, sous les auspices du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh.

Plus de 230 intellectuels vietnamiens venus de 23 pays et territoires ont participé au forum ayant pour thème: «Jeunes intellectuels vietnamiens pour l’objectif de développer durablement le pays ». Ils ont présenté 41 interventions, donné 79 propositions, outre plus de 200 avis. Tous ont tourné autour le sujet de développement durable.

Ce forum avait pour but de créer des opportunités pour les jeunes intellectuels étudiant, vivant, travaillant au Vietnam comme à l’étranger de discuter de la vision, de la mission, du rôle et des contributions des jeunes intellectuels au processus d'édification et de développement du pays, ce pour accélérer l’intégration économique profonde du Vietnam dans la région et le monde.

Le forum était également un lieu où des mécanismes et mesures étaient pris pour encourager les jeunes intellectuels vietnamiens à contribuer au développement du pays; proposer des initiatives, des solutions et des contributions aux travaux du Parti et de l'État dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable; créer un canal de consultation pour le gouvernement et les autorités.

Les résultats obtenus lors de ce forum et les avis, propositions des intellectuels seront transmis aux dirigeants du Parti, de l’Etat et du gouvernement. Le troisième forum ayant pour thème «Vietnam 2045 » sera organisé. -VNA