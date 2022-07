Hanoi (VNA) - À l’occasion de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la patrie, le 27 juillet, l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, les ministères du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, de l’Éducation et de la Formation et les autorités de Quang Tri ont organisé ce dimanche un hommage aux héros morts pour la patrie dans l’ancienne citadelle de Quang Tri.

Photo : VOV

Les jeunes ont allumé les bougies et prié pour la paix, et les organisateurs ont remis des cadeaux aux familles méritantes. Cet événement a marqué le début d’une série d’événements similaires tenus dans les cimetières militaires dans l’ensemble du pays.



À Hanoï, les membres de l’Union de la jeunesse de la capitale ont présenté ce dimanche une offrande d’encens aux soldats morts et rendu visite aux mères vietnamiennes héroïques, aux vétérans et aux personnes ayant participé à la guerre pour l’indépendance du pays.



À Hô Chi Minh-Ville, les jeunes ont rendu hommage aux héros qui reposent dans cinq cimetières militaires de la ville. - VOV/VNA