Hanoi (VNA) – L’ambassade d’Inde au Vietnam a célébré le 150e anniversaire du dirigeant et héros Mahatma Gandhi, mercredi 2 octobre au siège social de la radio nationale La Voix du Vietnam (VOV) à Hanoi.

Les délégués à la cérémonie posent pour une photo de groupe, le 2 octobre à Hanoi. Photo: baoquocte.vn

L’ambassadeur d’Inde au Vietnam, Pranay Verma, a déclaré que les pensées de Gandhi sur la paix et la non-violence avaient inspiré de nombreux mouvements de décolonisation en Asie et en Afrique, y compris au Vietnam sous la direction du Président Hô Chi Minh.

À cette occasion, la Compagnie générale de la poste du Vietnam a publié une collection spéciale de quatre timbres représentant les portraits du dirigeant Mahatma Gandhi et du Président Hô Chi Minh, le complexe bouddhiste Sanchi Stūpa en Inde, et la pagode de Phô Minh dans la province vietnamienne de Nam Dinh.

Le vice-ministre vietnamien de l’Information et de la Communication, Pham Anh Tuân, a passé en revue les grandes contributions de Mahatma Gandhi à la paix et au développement de l’humanité.

Avec sa propre langue, riche en significations et en information, la collection de timbres enverra un message multidimensionnel, contribuant à promouvoir davantage la coopération l’information et la communication entre le Vietnam et l’Inde ainsi que dans tous les domaines, tels que la politique, la diplomatie, l’économie, le commerce, la défense, la sécurité, l’énergie, la culture, l’éducation, la science et la technologie et la diplomatie populaire, a-t-il affirmé.

L’Institut d’études d’Inde et d’Asie du Sud-Ouest (VIISAS) relevant de l’Académie vietnamienne des sciences sociales (VASS) a publié un recueil spécial sur le 150e anniversaire de Mahatma Gandhi. – VNA