Le 14e monument de l'amitié Vietnam - Cambodge dans la province de Kratie. Photo: VNA



Phnom Penh (VNA) - Un monument de l'amitié entre le Vietnam et le Cambodge a été inauguré dimanche dans la province de Kratie, à la veille de la visite d'État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République Nguyen Phu Trong au Cambodge.

Cet événement était organisé par le Conseil national du Front national de solidarité pour le développement de la Patrie du Cambodge (FSDPC), le Bureau de l'attaché de défense du Vietnam au Cambodge et les autorités provinciales de Kratie.

Le vice-président permanent et secrétaire général du FSDPC et secrétaire d'Etat du ministère des Cultes et des Religions, Nhem Valy, a remercié le Parti, le gouvernement et le peuple vietnamiens pour avoir envoyé des soldats d'élite afin d'aider à libérer le Cambodge du génocide de Pol Pot. -VNA