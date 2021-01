Des délégués avant l'ouverture de la séance de travail du 29 janvier dans le cadre du 13e Congrès national du Parti. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le 29 janvier, les participants du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam continuent de travailler sur les questions de personnel.

Lors de la séance de travail de l’après-midi du 28 janvier, les délégués avaient voté et approuvé le nombre de membres du Comité central pour le 13e mandat, qui sera ainsi composé de 200 membres, dont 180 officiels et 20 suppléants.

Avant l’ouverture du 13e Congrès national, le Bureau politique avait ordonné d’élaborer la planification du personnel pour le Comité central, le Bureau politique et le Secrétariat et d’autres postes importants du Parti et de l’État pour le mandat 2021-2026.

Un travail qui avait été mené avec démocratie, cohérence, synchronisation, objectivité, transparence et efficacité, a indiqué Nguyen Thanh Binh, membre du Comité central du Parti, chef adjoint de la Commission d’organisation du Comité central, ajoutant que de nombreux contenus innovants avaient été adoptés lors de ce processus. -VNA