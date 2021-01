Berlin (VNA) - Le journal Unsere Ziet (Notre Temps) du Parti communiste allemand (DKP) a publié le 29 janvier un article sur le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), soulignant que le congrès d’une semaine discute des tâches politiques et économiques les plus importantes du Parti et du pays pour les années à venir.

L’article sur le Vietnam dans le journal Unsere Ziet (Notre Temps). Photo : VNA

L’article indique que près de 1.590 délégués représentant plus de 5,1 millions de membres du Parti délibèrent sur un plan de développement économique quinquennal ainsi que des objectifs de développement à long terme et un rapport sur 35 ans de rénovation.Le congrès définira également des objectifs et des orientations jusqu’en 2030 - année du centenaire du PCV, a-t-il ajouté.À cette occasion, le DKP a exprimé ses impressions sur les efforts et les mesures que le Vietnam a pris pour contrôler la pandémie de Covid-19 et minimiser le nombre d’infections et de décès.Pendant ce temps, le site Web d’informations financières de l’Allemagne finanzen.net a publié un article mettant en vedette les réalisations économiques du Vietnam, tout en conseillant aux investisseurs d’explorer le marché.L’article a noté que le Vietnam est l’un des rares pays à afficher une croissance supérieure aux attentes en 2020. Au quatrième trimestre de l’année, le produit intérieur brut (PIB) du Vietnam a augmenté de 4,48% sur un an, soit une croissance de 2,91% pour toute l’année, faisant du pays l’une des économies à la croissance la plus rapide en 2020, a-t-il indiqué.Selon l’article, les raisons qui rendent le pays attractif pour les investisseurs comprennent une population jeune, un gouvernement stable et ouvert, une monnaie stable, la participation du pays à de nombreux accords de libre-échange et organisations commerciales, et le fait d’être une bonne destination pour le déplacement des chaînes d’approvisionnement mondiales et centres de production. – VNA