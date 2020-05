Buste du Président Hô Chi Minh dans un parc de la ville de Montreuil, en banlieue de Paris (France). Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le 130e anniversaire du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890) a été célébré dans maints pays ces derniers jours.

L’ambassade du Vietnam en France, en collaboration avec les autorités de la ville de Montreuil, en banlieue de Paris, ont solennellement organisé une cérémonie en l’honneur de son 130e anniversaire.

L'ambassadeur du Vietnam en France, Nguyên Thiêp, a déclaré remercier les autorités de Montreuil pour l'organisation de cette cérémonie spéciale.

Patrice Bessac, maire de Montreuil, a déclaré que sa ville était honorée de participer à la célébration de sa naissance. Il a affirmé l'étroite et longue amitié entre ses administrés et les Vietnamiens. Il a déclaré espérer qu'au cours du prochain mandat de six ans, des relations bilatérales plus solides seraient développées.

A cette occasion, l'ambassade du Vietnam en France a fait don de 1.000 masques aux habitants de la ville, dans le contexte de reprise progressive des activités socio-économiques françaises après deux mois de confinement.

En Ukraine, des concours en ligne sur le Président Hô Chi Minh destinés à la communauté vietnamienne de ce pays se déroulent à cette occasion. -VNA