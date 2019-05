Le 129e anniversaire du président Ho Chi Minh (19 mai) est célébré au parc Montreau (dans la ville de Montreuil, en banlieue de Paris). Photo : http://nhandan.com.vn

Hanoï, 19 mai (VNA) – Le 129e anniversaire du président Ho Chi Minh (19 mai 1890) est célébré dans de nombreux pays ces derniers jours.

Le 17 mai, les représentants d’organisations vietnamiennes et de la diaspora vietnamienne en France ont participé à une cérémonie d’offrande d’encens à la mémoire du Président Hô Chi Minh devant son autel dans les locaux de l’ambassade du Vietnam dans ce pays.

Après cette cérémonie, la délégation est allée déposer des gerbes de fleurs au 9, impasse Compoint, dans le 17ème arrondissement à Paris, là où le jeune patriote Nguyên Ai Quoc (devenu plus tard le Président Hô Chi Minh) a vécu et a travaillé entre 1921 et 1923 à la recherche d’une voie pour le salut national.

Ensuite, à l’espace dédié au président Hô Chi Minh au Musée de l’Histoire vivante dans le parc Montreau (dans la ville de Montreuil, en banlieue de Paris), l’ambassade du Vietnam en collaboration avec les autorités de la ville de Montreuil ont solennellement organisé une cérémonie en l’honneur de son 129e anniversaire.

Toujours en Europe, l’ambassade du Vietnam au Royaume Uni, des organisations de représentations du Vietnam, des étudiants et des expatriés vietnamiens dans ce pays ont participé le 18 mai à la cérémonie de célébration du 129e anniversaire du président Ho Chi Minh devant la plaque à sa mémoire, au bâtiment New Zealand dans la rue de Haymarket à Londres.

L’ambassadeur vietnamien Tran Ngoc An a révisé des événements historiques dans le parcours de 30 ans du jeune patriote Nguyen Tat Thanh (nom de naissance du président Ho Chi Minh) pour trouver le salut national, dont 4 ans (du 1913 au 1917) au Royaume Uni.

Le bâtiment New Zealand a été construit sur le fondement de l’hôtel Carlton où l’Oncle Ho a travaillé durant son séjour au Royaume Uni.

Au Chili, l’ambassade du Vietnam dans ce pays de l’Amérique latine a solennellement organisé un meeting en l’honneur du 129e anniversaire du président Ho Chi Minh au parc éponyme dans l’arrondissement Cerro Navia, à Santiago.

S’exprimant à ce meeting, l’ambassadeur vietnamien Nguyen Ngoc Son a mis en exergue de grandes contributions de ce leader tout au long de ses activités révolutionnaires pour l’indépendance et la liberté du Vietnam, ainsi que celles des peuples opprimés pour la paix, la justice dans le monde.

Le diplomate a souligné des significations de ce meeting qui coïncidait avec la célébration des 50 ans de mis en œuvre du Testament du président Ho Chi Minh, des 50 ans de la création du parc portant son nom à Santiago et du 50eanniversaire de la rencontre historique entre le leader vietnamien et le président chilien Salvador Allende.

Présent à ce meeting, le maire de l’arrondissement de Cerro Navia, Mauro Tamayo, a affirmé que le 130e anniversaire du président Ho Chi Minh serait célébré en 2020 dans ce parc après l’achèvement des travaux de restauration du parc en novembre prochain.

En Asie, des activités de célébration du 129e anniversaire du président Ho Chi Minh ont eu lieu le 18 mai, à Mimasaka, dans la préfecture d’Okayama, la première localité japonaise à avoir installé un buste de ce leader.

Ces activités organisées par l’Association des jeunes, des étudiants vietnamiens à Osaka, sous le patronage du Consulat général du Vietnam à Osaka. Outre les Vietnamiens, ces événements ont réuni le maire adjoint de Mimasaka, le président de l’Association d’amitié Vietnam-Japon pour Mimasaka, les représentants d’entreprises et d’organisations de la province d’Okayama, des amis internationaux et des mass médias locaux.

Dans le cadre de la célébration, des délégués et des participants ont regardé des documents historiques sur le président Ho Chi Minh dans le cadre d’une exposition de photos et de documents sur ce dernier.

Au Laos, l’ambassade du Vietnam en collaboration avec le Comité central de l’Association d’amitié Laos-Vietnam, l’Union générale des Vietnamiens au Laos et l’Association d’amitié Vietnam-Laos pour la province de Khammuon a organisé une cérémonie d’offrande de l’encens à la mémoire du président Ho Chi Minh.

Cette célébration a réuni, entre autres, le ministre-conseiller de l'ambassade du Vietnam au Laos, Nguyen Thanh Tung, les représentants du Comité central de l’Association d’amitié Laos-Vietnam et des collectivités locales.

L’Ambassade du Vietnam à Singapour a également organisé une cérémonie d’offrande de l’encens à la mémoire du président Ho Chi Minh dans le parc du Musée des civilisations asiatiques.

Elle a achevé les travaux de restauration de la stèle à la mémoire du président Ho Chi Minh, laquelle a été inaugurée le 20 mai 2008 à l’occasion de son 118è anniversaire et du 35è anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam - Singapour.

Par ailleurs, elle a organisé un colloque intitulé « Suivant les traces du président Ho Chi Minh dans son parcours asiatique à la recherche du salut national ». L’événement a réuni des membres d’organes de représentation du Vietnam à Singapour et nombre d’étudiants vietnamiens. -VNA