Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le 11e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam s'est achevé samedi 12 octobre à Hanoï, après six jours de travail et a rempli son programme de travail fixé.



Le Comité central du Parti a approuvé la Résolution de son 11e plénum.



Dans son discours de clôture, le secrétaire général du Parti et président Nguyen Phu Trong a rappelé les résultats obtenus lors de ce plénum et souligné les questions à être mises en œuvre dans le temps qui vient.



Les projets de rapport ont reflété les résultats des dix ans de la mise en œuvre du Programme de l’édification nationale dans la période de transition vers le socialisme (amendé et complété en 2011) et la Stratégie de développement socio-économique pour la période 2011-2020 et examiné cinq ans de mise en œuvre quinquennale de l’application de la Résolution du 12e Congrès national du Parti.



Le Comité central du Parti a chargé le Bureau Politique de demander aux sous-commissions de recueillir les avis et de perfectionner les projets de documents à soumettre au Comité central du Parti pour l’approbation en 2020, puis de collecter les suggestions de la population avant la soumission au 13e Congrès national du Parti.



Le dirigeant a souligné que l'évaluation objective de la situation, des raisons, des résultats et des limites du passé ainsi que des prévisions exactes de la situation nationale et de la tendance du développement du monde constituent les conditions permettant de définir les orientations, objectifs et tâches du développement national pour la période 2021-2026.



Il faut valoriser les réalisations et les enseignements tirés du 12e mandat ; renforcer l’édification et le réajustement du Parti et la lutte contre la bureaucratie, la corruption, le gaspillage ; relier l’édification de l’État de droit socialiste au système politique transparent et puissant ; améliorer la capacité de direction du Parti, l'efficacité et l'efficience de la gestion par l'État ; empêcher et freiner la dégradation de l'idéologie politique, de la moralité et du mode de vie au sein du Parti et de la société. Une attention particulière doit également être accordée à la mise en œuvre stricte des principes de l’édification et de l'organisation du Parti et à la consolidation de la confiance en Parti et l'État au sein de la population.



En ce qui concerne le développement socio-économique et le budget de l'État pour 2019-2020, le Comité central a reconnu les changements actifs et globaux dans tous les domaines et aussi cité les difficultés et les défis rencontrés par le pays. Il a demandé davantage d'efforts pour mener à bien les objectifs et les tâches définis pour 2019-2020.



Après avoir examiné les propositions du Bureau Politique, le Comité central du Parti a élu quatre membres de la Commission d’inspection du Parti ; décidé d’expulser Nguyen Bac Son, ancien membre du Comité central du Parti du 10e mandat et ancien vice-président de la Commission de la propagande et de l’éducation du Parti; et Truong Minh Tuan, membre du Comité central du Parti du 12e mandat, vice-président de la Commission de la propagande et de l’éducation du Parti, ancien secrétaire du Comité des affaires du Parti et ancien ministre de l’Information et de la Communication.



Le Comité central du Parti, le Bureau Politique, le Secrétariat et la Commission d'inspection du Parti ont sanctionné plus de 70 cadres de haut rang, dont un membre du Bureau Politique et quatre membres du Comité central du Parti du 12e mandat. Les sanctions disciplinaires ont été appliquées pour sept organisations du Parti.



Nguyen Phu Trong a souligné que 2020 était la dernière année pour mettre en œuvre la Résolution du 12e Congrès national du Parti, le Plan quinquennal de développement socio-économique 2016-2020, la Stratégie décennale de développement socio-économique et aussi l’année pour organiser des congrès du Parti de tous les échelons pour se préparer au l3e Congrès national du Parti.



Alors, il a appelé les habitants et les soldats du pays à conjuguer leurs efforts, à faire valoir les résultats et acquis obtenus en 2019 et la tradition de solidarité et de patriotisme pour mettre en œuvre avec succès les résolutions du Parti et de ce 11e plénum, créant ainsi un nouvel élan pour réaliser des objectifs et tâches définis par le 12e Congrès national du Parti et se préparer au préparation au 13e Congrès national du Parti. -VNA

