Hanoi (VNA) – Le 10e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam du 12e mandat s’est achevé samedi 18 mai à Hanoi après près de trois jours de travail, achevant tous les contenus à l’ordre du jour.

Le 10e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam du 12e mandat s’est achevé le 18 mai à Hanoi sur un bon bilan. Photo : VNA

Dans son discours de clôture, le secrétaire général et président du Parti, Nguyên Phu Trong, a déclaré que la réunion avait été un succès, car elle abordait divers sujets, notamment les préparatifs des congrès du Parti à tous les niveaux, dans la perspective du 13e Congrès national du Parti.

La plupart des membres du Comité central ont approuvé les propositions présentées par le Bureau politique, a-t-il indiqué, ajoutant que tous les membres avaient convenu d’adopter la résolution de la réunion.

Le leader du Parti a souligné les nouveaux points du 10e Plénum, allant de la préparation à la mise en œuvre, et a salué les efforts des sous-comités pour recueillir les avis des membres du Comité central du Parti et des représentants des localités et des agences.

Grâce à des préparatifs méticulieux et à un sens des responsabilités élevé, le Comité central a atteint un consensus élevé sur les orientations et les objectifs, a-t-il déclaré.

Le secrétaire général et président Nguyên Phu Trong a souligné la nécessité de rédiger rapidement des documents qui seront soumis au 11e Plénum du Comité central du Parti prévue vers la fin de cette année.



Il a appelé à redoubler d’efforts pour mettre en œuvre la directive du Bureau politique sur l’organisation des congrès du Parti à tous les niveaux, en vue du 13e Congrès national du Parti, et sur la réalisation des programmes et des plans fixés pour 2019-2020, visant à matérialiser la Résolution adoptée par le 12e Congrès national du Parti.

Auparavant, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a présenté un rapport recueillant l’avis des membres du Comité central du Parti sur le projet de rapport politique, le projet de rapport sur la mise en œuvre décennale du Programme de 2011, le projet de rapport sur sur la mise en œuvre de la Stratégie de développement socio-économique pour la période 2011-2020, et l’élaboration de la stratégie de développement socio-économique pour 2021-2030, un rapport sur la situation socio-économique entre 2016 et 2020 et le plan de développement socio-économique pour 2021-2025, ainsi qu’un projet de rapport sur l’édification du Parti et l’exécution des statuts du Parti.

Le membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Quôc Vuong, a présenté le projet de résolution de la réunion.

Le Comité central a souligné que les rapports politiques, socio-économiques et autres rapports thématiques devaient refléter les efforts déployés par l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée dans la nouvelle période de développement qui présente à la fois des opportunités et des défis.

Les documents à soumettre au 13e Congrès national du Parti doivent manifester l’attention portée à l’édification du Parti et du système politique sains et forts, à la promotion de la grande unité nationale et au traitement de relations majeures comme celles qui existent entre réforme, stabilité et développement, et entre réforme économique et politique, a indiqué le Comité central.

Le Comité central a noté que la préparation des congrès du Parti à tous les niveaux devrait aller de pair avec l’accomplissement des tâches régulières, en prêtant attention aux questions d’intérêt général telles que la gestion de l’utilisation des terres, des ressources naturelles et des biens publics, l’écart entre les riches et les pauvres, la pollution de l’environnement, les accidents de la circulation, la corruption et le gaspillage. –VNA