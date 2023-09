Des délégués lors du Forum. Photo : VNA

Séoul, 12 septembre (VNA) - Le 10e Forum des femmes vietnamiennes, organisé par l'Institut sud-coréen pour le développement des femmes (KWDI) et l'Union des femmes vietnamiennes (VWU), a eu lieu à Séoul le 12 septembre.Ouvrant l'événement, la vice-présidente de VWU, Ton Ngoc Hanh, a déclaré que les relations entre le Vietnam et la République de Corée avaient enregistré des progrès impressionnants et que les femmes des deux pays avaient apporté des contributions substantielles à ces liens spéciaux.La coopération entre les femmes vietnamiennes et sud-coréennes s'est développée rapidement, tant en quantité qu'en qualité, a-t-elle noté, ajoutant que l'événement, organisé à l'initiative de KWDI et An Myong-ok, ancienne parlementaire de la République de Corée, était organisé depuis plus de 10 ans et devenir un forum bilatéral réussi pour partager des expériences dans la promotion de l'égalité des sexes dans divers domaines et contribuer à renforcer la compréhension mutuelle et l'amitié.Le thème du forum de cette année « Les femmes, la paix et la sécurité », non seulement correspondait au contexte international et aux priorités de l'ordre du jour des Nations Unies et des gouvernements, mais il était également significatif pour le Vietnam et la République de Corée en ce qui concerne les activités traditionnelles et non traditionnelles, a-t-elle poursuivi.Le président du KWDI, Mun Yoo Kyoung, a déclaré qu'en mettant l'accent sur le rôle des femmes dans la paix et la sécurité, le 10e forum a abordé les orientations futures de l'agenda de paix et de sécurité, la position de la VWU et les affaires sociales en République de Corée.Après une interruption de trois ans causée par la pandémie de COVID-19, le forum, organisé à tour de rôle entre les deux pays, a repris en personne. Cela devrait être une bonne occasion d'ouvrir une nouvelle période d'échanges plus efficaces entre les femmes vietnamiennes et suc-coréennes. - VNA