Ninh Binh (VNA) - Le 10e Festival d’amitié populaire Vietnam-Inde a débuté le 13 août à Ninh Binh (Nord).

Organisé conjointement par l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, l’Association d’amitié Vietnam-Inde et l’organisation panindienne pour la paix et la sécurité, l’événement vise à renforcer l’amitié et la coopération entre l’Inde et le Vietnam, notamment dans le contexte où la situation régionale et mondiale évolue de manière complexe, a exprimé Nguyên Phuong Nga, présidente de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam.

Placé sous le thème « Solidarité, amitié, développement », ce festival contribue à resserrer les liens entre les deux peuples.

Pour sa part, Pallab Sengupta, membre du Bureau Politique du Parti communiste d’Inde et secrétaire général de l’Organisation panindienne pour la paix et la solidarité, a affirmé qu’il s’agissait d’un bon moment pour discuter de la diversification des activités d’échanges. Ces activités s’orientent vers les jeunes et concernent des questions nationales et internationales et les mesures pour ces questions et la collaboration entre les deux pays pour les régler.

Ce festival durera jusqu’au 18 août à Hanoi, Khanh Hoa, Ho Chi Minh-Ville et Ninh Binh. Dans le cadre de cet événement, de nombreuses activités comme séminaires, promotion commerciale, représentations artistiques sont prévues pour renforcer la coopération multiforme Vietnam-Inde. -VNA