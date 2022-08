Défilé d'ao dai interpreté par des épouses d'ambassadeurs et femmes diplomates. Photo: VNA

Washington DC (VNA) - La 10e édition de l’événement «Le cercle des 10 des États-Unis», organisée par l'Association des jeunes et des étudiants vietnamiens aux États-Unis (AVSPUS), s'est terminée le 21 août.

Placé sous le thème «Une décennie glorieuse - 10 ans et au-delà», l'événement de trois jours, qui marquait le 10e anniversaire de cette association, comprenait un éventail d'activités, dont un concours de startups, un atelier professionnel, des matchs de football et des performances artistiques.

L'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung (au milieu), prend une photo commémorative avec le Conseil d'administration de l'AVSPUS. Photo: VNA

Au cours des 10 dernières années, l'AVSPUS a joué un rôle de pionnier dans la sensibilisation des jeunes, le développement de canaux d'information de recrutement avantageux et la construction de réseaux d'orientation professionnelle et de démarrage efficaces.

L'AVSPUS a été fondée le 1er juin 2013 et est devenue une organisation à but non lucratif enregistrée dans l’État du Massachusetts le 3 mars 2014. Elle regroupe actuellement plus de 35.000 membres à travers les États-Unis. – VNA