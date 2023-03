L'AVSE négocie avec une organisation pour piloter la conversion de la superficie de zones de plantation d'arbres en crédits-carbone. Photo: VNA

Paris (VNA) - L'Association des scientifiques et experts vietnamiens (AVSE Global) a organisé samedi 18 mars dans la capitale française une table ronde pour évaluer ses activités ces derniers temps et présenter ses projets futurs.



L'événement a vu la présence de l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang, des représentants de l'Association des Vietnamiens, de l'Union des jeunes et des étudiants vietnamiens, de l'Association des hommes d'affaires vietnamiens en France.



Le professeur Nguyen Duc Khuong, président de l'AVSE Global, a passé en revue l'histoire de la création de son association. Fondée à Paris en 2011, l'AVSE Global a pour mission d'apporter des solutions innovantes pour le développement durable du Vietnam, en connectant les forces intellectuelles d'experts et d'intellectuels vietnamiens du monde entier animés par une forte aspiration à contribuer au progrès du pays.



Cette organisation mène de nombreux programmes de consultation et de soutien au développement du pays, avec la participation de centaines d'experts et de scientifiques vietnamiens vivant et travaillant dans de nombreux pays à travers le monde.



Ses activités se concentrent sur l'organisation d'une série de séminaires et de forums annuels, principalement au Vietnam, sur des sujets pertinents pour le développement du pays, sur l'organisation de projets de consultation, de programmes de formation de haut niveau, de projets d'innovation, de recherche et de développement, faisant appel à des capitaux d'investissement étrangers.



En 2023, l'AVSE Global se concentre sur la mise en relation des projets de startup avec des partenaires et investisseurs. Parmi eux, l’initiative Hack4Growth continuera à être promue pour attirer les projets de startup.



L'AVSE Global prévoit d'organiser également deux grands événements que sont un forum des Vietnamiens en juin prochain à Hô Chi Minh-Ville et un forum du développement durable du Vietnam à Phu Tho.



En outre, une dizaine d'autres séminaires sur l'innovation, la lutte contre le changement climatique, l'organisation des chaînes d'approvisionnement et les politiques publiques se tiendront cette année dans de nombreuses localités.



Saluant les contributions de l'AVSE, l'ambassadeur Dinh Toàn Thang a affirmé que ces projets devraient se multiplier afin de contribuer plus activement au développement national. -VNA