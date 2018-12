L’ambassadeur australien Craig Chittick lors de la cérémonie d’accueil d’anciens étudiants vietnamiens, le 18 décembre à Hanoï. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - Une trentaine d’anciens étudiants vietnamiens ayant suivi un cursus en Australie (Australian Alumni in Vietnam) se sont rencontrés mardi soir 18 décembre au siège de l’ambassade australienne à Hanoï.



"Les premiers étudiants vietnamiens sont arrivés en Australie pour étudier en 1974. Depuis, nous en avons accueilli entre 60.000 et 70.000", a affirmé l’ambassadeur australien Craig Chittick. Il ajoute que: "Les connaissances acquises en Australie contribueront au développement socio-économique du Vietnam".



Australian Alumni in Vietnam regroupe près de 70.000 personnes, et organise souvent des activités sociales, séminaires, etc.



Les anciens étudiants vietnamiens présents à l’événement ont suivi un cursus de 3e cycle en justice, économie, commerce, politique publique, agriculture et finances, informe le comité d’organisation.

Cérémonie d’accueil d’anciens étudiants vietnamiens, le 18 décembre à Hanoï. Photo : CVN





"Pendant mes études en Australie, les professeurs m’ont beaucoup assisté. Au nom des anciens boursiers vietnamiens, je remercie le gouvernement australien qui nous a offert cette occasion d’étudier et de nous enrichir de nouvelles expériences", a partagé Pham Thi Chung, employée du ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales.



Les bourses du gouvernement australien sont remises aux meilleurs étudiants vietnamiens, qui ont eu l’occasion de suivre leur cursus dans des établissements australiens de prestige.



Passerelle entre deux pays



Par l’intermédiaire du Fonds australiens d’anciens boursiers, le gouvernement australien continue à accorder des aides aux anciens boursiers, afin de renforcer les échanges entre le Vietnam et l’Australie. "Pendant mes études en Australie, les professeurs m’ont beaucoup assisté. Au nom des anciens boursiers vietnamiens, je remercie le gouvernement australien qui nous a offert cette occasion d’étudier et de nous enrichir de nouvelles expériences", a partagé Pham Thi Chung, employée du ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales.Les bourses du gouvernement australien sont remises aux meilleurs étudiants vietnamiens, qui ont eu l’occasion de suivre leur cursus dans des établissements australiens de prestige.Par l’intermédiaire du Fonds australiens d’anciens boursiers, le gouvernement australien continue à accorder des aides aux anciens boursiers, afin de renforcer les échanges entre le Vietnam et l’Australie.