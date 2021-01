Le Vietnam a mis fin à la diffusion de la télévision analogique terrestre et accompli la numérisation de la télévision terrestre à partir du 28 décembre 2020 à 0h00.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a souligné que l’innovation est devenue la clé du succès et joue un rôle important dans les stratégies de développement socio-économique conçues par la plupart des pays

Le Club des journalistes scientifiques et technologiques relevant de l’Association des journalistes vietnamiens a publié dix événements scientifiques et technologiques les plus marquants de 2020 au Vietnam